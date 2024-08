Bei besonderen Bedrohungslagen kann die Polizei besondere Schutzmaßnahmen ergreifen. Wie viele Menschen stehen in Brandenburg unter Polizeischutz?

Zahlen beim Polizeischutz in Brandenburg kaum verändert

Die Polizei bietet in Brandenburg sowohl Menschen als auch Gebäuden in Ausnahmefällen besonderen Schutz. (Symbolbild)

Potsdam - In Brandenburg stehen nach Angaben des Innenministeriums des Landes aktuell 15 Menschen und 14 Objekte unter polizeilichem Schutz. „Das entspricht quantitativ dem Niveau der Vorjahre“, erklärte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Gründe für derartige Schutzmaßnahmen seien „vielschichtig und ergeben sich aus dem jeweils konkreten polizeilichen Kontext“.

Erst kürzlich waren die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des brandenburgischen Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner erhöht worden. Das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg passe gegenwärtig die polizeilichen Maßnahmen zum Schutz des Antisemitismusbeauftragten des Landes Brandenburg an, führte die Sprecherin aus. Man stehe „im engen Austausch mit Herrn Büttner“. „Aus nachvollziehbaren Gründen können zu den konkreten Schutzmaßnahmen jedoch keine detaillierten Auskünfte erteilt werden.“ Wer in Brandenburg unter Schutz stehe und welche Gebäude besonders gesichert würden, gab die Sprecherin nicht an.