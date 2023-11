Zahlreiche Gegendemonstranten bei Pegida-Demo in Dresden

Dresden - Begleitet von zahlreichen Gegendemonstranten haben in Dresden Hunderte Anhängerinnen und Anhänger der rechtsextremistischen Bewegung Pegida demonstriert. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich am Montagabend Tausende Menschen in der Stadt versammelt, der Protest und auch die Gegendemonstrationen seien zunächst störungsfrei verlaufen. Zu der Demonstration wurden unter anderem der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke sowie Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann erwartet.

Rund zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltungen habe die Polizei keine Straftaten festgestellt, so der Sprecher. An mehreren Stellen hatten Gegendemonstranten mit Sitzblockenden versucht die Pegida-Anhänger davon abzuhalten durch die Straßen zu laufen. Auch dabei sei es zu keinen größeren Auseinandersetzungen gekommen, hieß es.