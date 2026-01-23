Die Interessenten für das Holz kamen in diesem Jahr aus dem In- und Ausland in die Dresdner Heide. Wie viel für die Stämme bezahlt wurde und welches Holz besonders gefragt war.

Dresden - Bei einer Versteigerung in der Dresdner Heide sind zahlreiche Holzstämme aus privatem, kommunalem, kirchlichem und staatlichem Waldbesitz verkauft worden. Die Gebote seien schriftlich eingereicht und hohe Preise bezahlt worden, teilte der Sachsenforst mit. Insgesamt wurden bei der 27. Säge- und Wertholzsubmission den Angaben nach 397 Stämme von insgesamt 40 sächsischen Betrieben versteigert.

An dem Holz Interessierte seien aus ganz Deutschland und auch aus dem angrenzenden Ausland gekommen, hieß es. „Gerade für den Kleinprivatwald können so einzelne hochwertige Stämme einen besseren Absatz finden“, sagte Forstminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU).

Mehr Geld für Eichen

Der durchschnittliche Erlös pro Kubikmeter Holz lag demnach bei 615 Euro - 21 Prozent höher als im Vorjahr. Der Anstieg sei auf den „deutlichen Preisanstieg bei Eichen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen“, hieß es.

Den höchsten Erlös erzielte eine Stieleiche eines privaten Waldbesitzers aus dem Forstbezirk Leipzig, hieß es. Ein Furnierhersteller aus den Niederlanden hatte 2.012 Euro pro Kubikmeter bezahlt.

Insgesamt seien bei der diesjährigen Submission Einzelstämme von 17 unterschiedlichen Baumarten angeboten worden - darunter Stiel- und Traubeneichen, Roteichen und Eschen. Mehr als die Hälfte der angebotenen Menge sei aus dem sächsischen Staatswald geliefert worden. 57 Stämme fanden auf der Submission keinen Käufer.