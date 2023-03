Magdeburg - Zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt waren seit März 2020 mindestens einmal krankgeschrieben, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert hatten. Dies treffe auf rund 22 Prozent der durchgehend Erwerbstätigen zu, die bei der AOK versichert sind, teilte die Krankenversicherung am Donnerstag mit. Zeitweise habe der Krankenstand in Sachsen-Anhalt mit einem Wert von 7,8 Prozent zudem einen Höchststand seit Beginn der AOK-Analyse 2010 erreicht, hieß es.

Besonders häufig krankgeschrieben waren Mitarbeitende in sozialen Berufen - vor allem beispielsweise im Bereich der Ergotherapie oder der Kinderbetreuung. Insgesamt zählt die AOK 204 000 durchgehend erwerbstätig Versicherte in Sachsen-Anhalt. Rund 2000 von ihnen seien wegen einer Post-Covid-Erkrankung mehrere Wochen nicht in der Lage gewesen zu arbeiten. Die durchschnittliche Dauer des Arbeitsausfalls lag der AOK zufolge bei 28 Tagen.