Ein Lkw blockiert die A4, Autos rutschen in Straßengraben und gegen Verkehrsschilder: Die Dresdner Polizei hat wegen des Wintereinbruchs viel zu tun.

Dresden - Die winterlichen Straßenverhältnisse haben in Dresden und Umgebung zu zahlreichen Unfällen geführt. Zwischen 8.00 und 13.00 Uhr registrierte die Dresdner Polizei 41 Unfälle, wie es in einer Mitteilung heißt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Mehrfach stießen Fahrzeuge auf glatten Straßen gegen andere Fahrzeuge, rutschten in den Straßengraben oder beschädigten Straßenlampen sowie Verkehrsschilder. Auf der Meißner Landstraße in Dresden etwa rutschte laut Polizei eine 43-Jährige mit ihrem Pkw in den Transporter eines 41-Jährigen, der an einer roten Ampel hielt, und verursachte einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Im Stolpener Ortsteil Helmsdorf beschädigte demnach eine 27-jährige Autofahrerin beim Rechtsabbiegen ein Geländer. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Lkw steht auf Autobahn quer

Ein querstehender Lkw sorgte zudem für Stau auf der A4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Burkau. Weitere Behinderungen durch querstehende oder langsam fahrende Fahrzeuge gab es an den Abfahrten Dresden-Altstadt und Wilsdruff sowie auf der Bergstraße und der Radeburger Straße in Dresden und auf der B172 in Königstein (Landkreis Sächsische Schweiz).

Die Polizei appelliert, vorsichtig und vorausschauend zu fahren und erinnert an die Pflicht zu geeigneter Winterbereifung.