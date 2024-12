Zwickau - Eine Autofahrerin hat in Zwickau erst einen Zaun und dann eine Mauer gerammt - und ist anschließend vom Unfallort verschwunden. Ihr Auto mit ausgelöstem Airbag habe sie am Freitagabend stehen lassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 48-Jährige sei auf einem Grundstück erst rückwärts gegen den Holzzaun und dann vorwärts gegen die Mauer gefahren. Die Polizei traf sie zwei Stunden später an ihrer Wohnanschrift an. Sie war unverletzt. Gegen die Frau wird wegen der Unfallflucht ermittelt.