Nach dem Unfall nahe dem Berliner Alexanderplatz am Dienstag mussten zehn Menschen medizinisch versorgt werden. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Berlin - Bei dem Zusammenstoß eines Reisebusses mit einer Straßenbahn nahe dem Berliner Alexanderplatz sind insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei nach dem schweren Unfall von Dienstag mit. Der 66-jährige Busfahrer erlitt demnach so schwere Verletzungen, „dass alarmierte Rettungskräfte ihn sofort zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten“. Auch der 52-jährige Fahrer der Tram kam demnach zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

Auch Schülerinnen verletzt

In der Straßenbahn erlitten vier Mädchen aus einer Schulklasse im Alter von zehn bis elf Jahren leichte Verletzungen. Ihre 44-jährige Lehrerin sowie drei weitere Frauen im Alter von 20, 30 und 75 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt und ambulant behandelt.

Der Fahrer des Reisebusses war am Dienstagmittag beim Wenden über die Gleise und vor die Straßenbahn gefahren. Beim Zusammenstoß entgleiste die Tram und schob den Bus mehrere Meter weit. Das Aufräumen und Zurücksetzen der Straßenbahn mit einem Kran dauerte bis zum späten Abend.