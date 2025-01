Chemnitz - Zehntausende Menschen haben in Chemnitz den offiziellen Start ins Kulturhauptstadtjahr gefeiert. Bei einer großen Bühnenshow am Karl-Marx-Monument traten dazu Musiker wie Bosse, Dilla, Paula Carolina, Omar Massa und Fritz Kalkbrenner auf. Eröffnet wurde die Gala unter freiem Himmel mit sphärischen Bläserklängen, die von Hochhausdächern ringsum gespielt wurden. Zudem wurde auf der Bühne getanzt - zu Ballett bis Hip Hop.

Chemnitz und die ganze Region werden 2025 im Scheinwerferlicht stehen, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungsshow. Und ganz Europa schaue zu. „Kultur verbindet. Von Chemnitz kann in diesem Jahr das Signal eines neuen Miteinanders ausgehen. Das Signal: Zukunft machen wir gemeinsam. “

Am Eröffnungstag gab es in der Stadt neben einem Festakt mit rund 700 geladenen Gästen Kulturprogramme auf mehreren Bühnen in der Innenstadt. Als Symbol des gemeinsamen Anpackens und Verweis auf die reiche Industriegeschichte wurde zudem eine historische Lokomotive von 120 Menschen gezogen. Die Besucher waren eingeladen, noch bis in die Morgenstunden hinein in Clubs der Stadt zu feiern.