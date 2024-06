Scheeßel - Mehr als 80 Bands, Sängerinnen und Sängern treten bis Sonntag beim Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel auf. Darunter sind zahlreiche international bekannte Musiker wie der britischen Popsänger Ed Sheeran, die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne und die britische Metalband Bring Me The Horizon.

Gefeierte Künstler und Neuentdeckungen

Als Stars wurden außerdem die deutschen Rapper K.I.Z. und die Hamburger Band Deichkind angekündigt. Daneben stehen den Veranstaltern zufolge musikalische Entdeckungen aus verschiedenen Ländern auf der Bühne. „Wir können es kaum erwarten, unseren Gästen neue musikalische Impulse zu geben“, teilte ein Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio vor dem Start des Festivals mit.

Regenschauer zum Start

Als eine der ersten Bands spielte am Freitagnachmittag die britische Indie-Rockband The Reytons - bei regnerischem Wetter und Temperaturen um die 23 Grad. Die Stimmung auf dem weitläufigen Festivalgelände mit mehreren Bühnen war nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort ausgelassen. Der Regen schien den meist jungen Menschen wenig auszumachen. Für den späten Abend wurde der international gefeierte britische Popsänger Ed Sheeran erwartet, gleichzeitig sollte das Produzenten-Kollektiv Glockenbach New Electro Pop präsentieren.

Festival fast ausverkauft

Der Veranstalter rechnete für das Wochenende mit rund 75.000 Festivalbesuchern. Vor dem Start waren rund 70.000 von 78.000 verfügbaren Tickets verkauft worden, wie ein Sprecher sagte. Viele der Musikfans zelten.

Polizei rund um die Uhr auf dem Gelände

Die Polizei sorgt nach eigenen Angaben mit rund 400 Einsatzkräften für Sicherheit auf dem Festival. Sie hat auf dem Gelände im niedersächsischen Landkreis Rotenburg eine mobile Wache eingerichtet, die rund um die Uhr im Einsatz ist.

Am Freitagnachmittag war die Lage nach Einschätzung der Polizei friedlich. Der Polizeisprecher zeigte sich zuversichtlich, dass dies so bleibt. Aus Erfahrung der vergangenen Jahre wisse er: „Das ist ein durchaus friedlich geprägtes Festival mit freundlichen Menschen, die eine gute Zeit haben wollen.“

Das Hurricane-Festival ist eine der größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen. Es endet am Sonntag.