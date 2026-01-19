Ein Zelt brennt, ein Obdachloser entkommt knapp. Die Berliner Polizei veröffentlicht ein Video eines Radfahrers und hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Zelt eines Obdachlosen wurde in Brand gesetzt - wer kann Hinweise geben? (Symbolbild)

Berlin - Nach der Brandstiftung an dem Zelt eines Obdachlosen in Berlin-Nikolassee vor zwei Monaten hofft die Polizei nun durch die Veröffentlichung eines Videos auf neue Hinweise. Das Material zeigt einen Mann auf einem Fahrrad. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den bislang unbekannten Täter handelt, wie die Beamten mitteilten.

Sie bittet Zeugen um Hinweise zur möglichen Aufklärung des Falls. Die Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Es ist eine Belohnung von bis zu 2.500 Euro ausgesetzt.

Am Abend des 6. Dezember 2025 war auf einem Parkplatz am Badeweg ein Zelt angezündet worden, in dem ein obdachloser Mann schlief. Er konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Das Zelt brannte vollständig aus.