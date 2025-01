Riesa - In Riesa füllt sich der Platz vor der Tagungshalle des AfD-Parteitags für eine zentrale Gegenkundgebung. Letzte Demonstrationszüge kommen an, Hunderte strömen zur Bühne, wo Bands auftreten. „Die Versammlungsfläche des Gegenprotestes vor dem Veranstaltungsort des Bundesparteitages füllt sich“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. „Wir ermöglichen weiterhin friedlichen Protest.“ Banner und Schilder sind auf dem Platz vor der WT Energiesysteme Arena zu sehen, immer wieder ertönen Sprechchöre.

Bereits am frühen Morgen hatten sich Tausende Demonstranten in der Stadt versammelt. Die Lage sei zwischenzeitlich „dynamisch“ gewesen, so ein Polizeisprecher. „Vor allem in den dunkleren Morgenstunden“, wie es hieß. Teilweise hätten Demonstranten zurückgedrängt werden müssen. Mancherorts flog Pyrotechnik, bei einer Sitzblockade setzte die Polizei nach Angaben eines dpa-Reporters Reizgas ein. Polizeiautos wurden mit polizeifeindlichen Slogans beschmiert.

„Wir müssen das Recht auf Versammlungsfreiheit und zugleich das Recht auf die Durchführung der Veranstaltung gewährleisten“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.