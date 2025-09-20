Nach drei Nächten, in denen Autoreifen in Bremen zerstochen wurden, machte die Polizei einen Verdächtigen aus. Konnte ihn aber zunächst nicht fassen.

Bremen - Nach der Zerstörung von Reifen an mehr als 260 geparkten Autos in Bremen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Verdächtigen in der Nacht nahe des Bultensees im Osten der Stadt, wie die Beamten mitteilten. In der Nähe waren in den vergangenen Nächten auch Reifen zerstochen worden. Die Polizei hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass sie den 41-Jährigen verdächtigt.

Früheren Angaben nach hatten Beamte am Freitag die Wohnung des Verdächtigen Bremers durchsucht, den Mann aber zunächst nicht angetroffen. Innerhalb von drei Nächten wurden zuvor in verschiedenen Bremer Stadtteilen zahlreiche Autoreifen zerstochen. Betroffen waren Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Typen – von klein bis groß. Die Polizei richtete eine Sonderkommission „Reifenstecher“ ein. Auch der Staatsschutz beteiligte sich an den Ermittlungen. Zudem erhöhten die Beamten ihre nächtliche Präsenz, fuhren gezielt Streife und baten um Hinweise aus der Bevölkerung.