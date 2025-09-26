Die Ermittlungen zu dem Vorfall bei einer Kirmes in Niederdorla, bei dem ein Auto gegen eine Menschengruppe fährt, dauern weiter an. (Symbolbild)

Niederdorla - Die Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe auf einer Kirmes beschäftigt weiterhin die Polizei. Im Zuge der intensiven Ermittlungen würden weitere Zeugen gesucht, teilten die Beamten mit. Bei der Kirmesveranstaltung am 20. September in Niederorla im Unstrut-Hainich-Kreis war ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto in eine vor einer Gaststätte stehende Gruppe Kirmesgäste gefahren, mehrere Menschen wurden verletzt.

Zunächst liefen gegen den Fahrer Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, die Staatsanwaltschaft hatte dafür nach Auswertung erster Zeugenbefragungen aber keine Anhaltspunkte gesehen und auf einen Antrag auf Haftbefehl verzichtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 4510 zu melden.