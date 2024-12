Teistungen - Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in Böseckendorf (Eichsfeldkreis) Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Detonation am Samstag eine Stunde nach Mitternacht war nach Angaben der Polizei so gewaltig, dass die Tür des Automaten etwa acht Meter weggeschleudert wurde und abgesprengte Teile ein geparktes Auto beschädigten. Bargeld und Zigaretten lagen verstreut am Boden.

Der Umfang des Diebesgutes war zunächst unbekannt. Die Täter, die laut Polizei ein bisher nicht identifiziertes Sprengmittel einsetzten, flüchteten nach Zeugenaussagen mit einem dunklen BMW mit Göttinger Kennzeichen vom Tatort. Böseckendorf, ein Ortsteil von Teistungen, liegt nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen. An Auto und Automat entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.