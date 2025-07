In einem Wohngebäude in Papenburg brennt es. Drei Menschen werden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt.

Zimmerbrand in Papenburg - Drei Verletzte durch Rauchgas

Papenburg - Bei einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude in Papenburg im Emsland sind drei Menschen verletzt worden. Bei ihnen sei ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung festgestellt worden, teilte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage mit. Durch den Brand sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Verletzten sollten zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden, hieß es. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Angaben zur Brandursache und zum Schaden gab es zunächst nicht.