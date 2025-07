Der Champions-League-Sieg gehört der Vergangenheit an. Seit Donnerstag richtet sich der Blick beim SC Magdeburg nach vorn. Die Grün-Roten sind in die Vorbereitung gestartet.

Magdeburg. - Es geht wieder los. 39 Tage nach dem Champions-League-Triumph gegen die Füchse Berlin sind die Handballer des SC Magdeburg in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit eingestiegen. Am Donnerstagvormittag standen zunächst die obligatorischen Fitness- und Krafttests auf dem Programm. Am Nachmittag haben sie in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle das erste Mannschaftstraining absolviert.