Dresden - Tom Zimmerschied verlässt Fußball-Drittligist Dynamo Dresden und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten SV Elversberg an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Zimmerschied, der in Dresden noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025 hatte, sei mit dem Wunsch „noch in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können und in die 2. Bundesliga zu wechseln“ an uns herangetreten, erklärte Dynamo Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Der 25 Jahre alte Zimmerschied war im Sommer 2023 vom Halleschen FC zur Sportgemeinschaft gewechselt und absolvierte seither insgesamt 40 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm fünf Tore und zwölf Vorlagen. „Wir wissen um seine Qualitäten auf dem Platz und hätten ihn deshalb weiterhin gern als Bestandteil in unserem Team gesehen. Der Transfer macht aber für den Spieler sportlich und uns als Verein wirtschaftlich Sinn“, meinte Brendel.