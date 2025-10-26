weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Verdacht auf Brandstiftung Zivilfahrzeug des Zolls in Leipzig ausgebrannt

Ein Zivilwagen des Zolls geht auf dem Parkplatz in Flammen auf – Ermittler sichern Spuren. Vieles ist unklar.

Von dpa 26.10.2025, 13:21
In Leipzig ist ein ziviles Zollfahrzeug bei einem Brand zerstört worden. (Symbolbild)
In Leipzig ist ein ziviles Zollfahrzeug bei einem Brand zerstört worden. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Leipzig - Ein ziviles Fahrzeug des Zolls ist in Leipzig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Auto stand den Angaben zufolge auf dem Parkplatz des Hauptzollamtes und wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nach dem Brand am Sonntagabend wurden Spuren gesichert, ein Brandursachenermittler ist vor Ort.