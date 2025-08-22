Was macht eigentlich der Zoll? In den Herbstferien bietet die Behörde Schülern exklusive Einblicke - vom Kampf gegen Schwarzarbeit bis zum dualen Studium.

Schüler können beim Zoll hinter die Kulissen schauen und sich über Ausbildung und Studium informieren. (Symbolbild)

Magdeburg/Halle - Das Hauptzollamt Magdeburg bietet in den Herbstferien erstmals spezielle Infotage für Schülerinnen und Schüler an. Interessierte können sich dabei über die vielfältigen Aufgaben des Zolls informieren und den Beruf einer Zöllnerin oder eines Zöllners kennenlernen, wie die Behörde mitteilte.

Die Veranstaltungen sollen am 16. Oktober in Halle und am 23. Oktober in Magdeburg-Rothensee stattfinden - jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr. In Kleingruppen stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnach unter anderem die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die Zollfahndung sowie die Arbeit an den Zollämtern vor. Auch Informationen zu Ausbildung und dualem Studium beim Zoll soll es geben.

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler, die mindestens einen Realschulabschluss anstreben, sowie Absolventinnen und Absolventen ab Mittlerer Reife.