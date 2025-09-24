Fast sechs Millionen unversteuerte Zigaretten werden in Bremen entdeckt – als „Handläufe“ getarnt. Wie ein Spediteur den Schmuggel auffliegen ließ.

Das Zollfahndungsamt Hannover führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Zollfahnder haben in Bremen rund 5,6 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Nach ersten Berechnungen belaufe sich der durch die Schmuggelware verursachte Steuerschaden auf rund eine Million Euro. Die Schmuggelware wurde schon Ende August in Bremen entdeckt, wie das Zollfahndungsamt Hannover erst jetzt mitteilte.

Die Ware sei auf 16 Paletten verladen und in den Frachtpapieren als „Handläufe“ deklariert gewesen. Tatsächlich befanden sich laut den Zollfahndern jedoch ausschließlich Zigaretten in den Kartons.

Die Lieferung war demnach für Großbritannien bestimmt. Ein aufmerksamer Spediteur habe Verdacht geschöpft und die Zollbehörden informiert. Die Paletten wurden in einem Lager sichergestellt. Das Zollfahndungsamt Hannover führe die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen.