Kaum Platz und dreckige Zimmer mit Ungeziefer: Was der Zoll bei einem Einsatz gegen Schwarzarbeit in der Uckermark entdeckt.

Pinnow - Ungeziefer in der Unterkunft und 19 Betten in drei Zimmern: Beim Vorgehen gegen Schwarzarbeit sind Ermittler auf unzumutbare Zustände bei der Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte gestoßen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) deckte in einem Gewerbebetrieb in Pinnow in der Uckermark neun Fälle illegaler Beschäftigung auf.

Wie der Zoll am Vormittag mitteilte, trafen Einsatzkräfte am Dienstag mehrere Arbeitnehmer verschiedener Nationalitäten in zwei Werkshallen an. Einige führten ohne Arbeitserlaubnis Metallbauarbeiten aus und hielten sich illegal in Deutschland auf.

Bei der Überprüfung der Unterkünfte stellten die Beamten fest, dass in drei Zimmern 19 Betten aufgestellt waren, teils Doppelstockbetten. Sie seien nur notdürftig abgegrenzt worden. Die Zimmer seien stark mit Ungeziefer belastet. Es habe auch kaum Möglichkeiten gegeben, Essen zuzubereiten.

„Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt nun, wer der tatsächliche Arbeitgeber ist“, teilt das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) mit. Die illegal beschäftigten Arbeitskräfte wurden zunächst zur Zentralen Ausländerbehörde nach Berlin-Schönefeld gebracht. Zwei Männer wurden zur Ausreise aufgefordert, wie es hieß. Bei den anderen Arbeitnehmern stand eine Entscheidung aus.