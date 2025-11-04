Sein Tod kommt unerwartet: Im Zoo Hannover stirbt ein Kleiner Panda - ein erst im Juni geborenes Jungtier. Aber wie geht es seinem Zwillingsbruder?

Hannover - Der Zoo Hannover trauert um ein erst knapp fünf Monate altes Jungtier: Unerwartet ist der Kleine Panda namens Magnus am vergangenen Wochenende gestorben. Die genaue Todesursache sei unklar, dies werde untersucht, teilte der Zoo mit. Die Sterblichkeit unter Jungtieren der Kleinen Pandas sei hoch, daher habe das Zoo-Team die Entwicklung der Panda-Zwillinge Magnus und Rasmus genau beobachtet. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Nach Angaben des Zoos kamen die Tier-Zwillinge am 10. Juni zur Welt. Die Mutter habe sich fürsorglich um die Kleinen gekümmert, die sich bestens entwickelt hätten. Seit Anfang Oktober hätten die beiden Jungtiere begonnen, ihr Gehege zu erkunden und sich im Klettern zu üben.

Allerdings sei Magnus seit Ende vergangener Woche weniger agil gewesen. Trotz sofortiger Untersuchung und intensiver Betreuung starb das Jungtier. Dem zweiten Kleinen Panda Rasmus geht es den Angaben zufolge aber gut. Zootierärztin Katja von Dörnberg betonte: „Wir werden den Kleinen noch engmaschiger überwachen.“

Kleine Pandas gelten als stark gefährdet und stehen nach Zoo-Angaben auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion zur Bewahrung der Natur (IUCN). Der Zoo Hannover ist demnach Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms.