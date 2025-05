Die Elefantenkuh Rani und ihre Tochter Savani mussten Leipzig verlassen – wegen Zoff in der Herde. In München sollen sie zur Ruhe kommen und eine neue Familienlinie gründen.

Leipzig/München - Der Zoo Leipzig hat zwei Asiatische Elefanten an den Münchner Tierpark Hellabrunn übergeben. Die 15 Jahre alte Elefantenkuh Rani und ihre zweijährige Tochter Savani wurden per Spezialtransporter in die bayerische Landeshauptstadt gebracht, wie der Zoo mitteilte. Beide Tiere seien wohlbehalten angekommen und hätten ihr neues Quartier bereits erkundet, hieß es.

Der Umzug erfolgte auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP). Ziel sei es, dass Rani und Savani in München eine eigene Matrilinie aufbauen - also eine weibliche Familienlinie. „Zuletzt nahmen die Spannungen, die von Kewa und Astra ausgingen, vermehrt zu, so dass wir Rani immer häufiger von der Herde abtrennen mussten“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Mit Blick auf die äußerst sozialen Herdentiere sei die Situation auf Dauer nicht optimal gewesen. „Insofern sind wir froh, dass wir beide Tiere an einen erfahrenen Elefantenhalter in der Nähe abgeben konnten.“

In den kommenden Tagen sollen Rani und Savani schrittweise an ihr neues Zuhause und die Hellabrunner Elefantengruppe mit Otto, Temi, Mangala und Gajendra herangeführt werden. „Ihre behutsame Eingewöhnung hat für uns höchste Priorität - wir nehmen uns die Zeit, die Rani und Savani brauchen, um gut bei uns anzukommen“, erklärte Tierparkdirektor Rasem Baban.