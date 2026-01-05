Gary Anderson zeigt zuletzt bei der Darts-WM, dass er noch immer zur absoluten Weltelite gehört. Die Premier League, die auch in Berlin gastiert, muss trotzdem ohne den Schotten auskommen.

Newcastle - Die Darts-Premier-League muss in diesem Jahr ohne den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland auskommen. Der 55 Jahre alte Publikumsliebling mit dem Spitznamen „The Flying Scotsman“ ist kein Teil des achtköpfigen Teilnehmerfeldes, wie die PDC zwei Tage nach dem WM-Endspiel von London auf Sky Sports bekanntgab.

Stattdessen sind neben dem gesetzten Quartett (Weltmeister Luke Littler, Vize-Weltmeister Gian van Veen, Luke Humphries, Michael van Gerwen) auch die beiden Waliser Gerwyn Price und Jonny Clayton sowie der Engländer Stephen Bunting und Josh Rock aus Nordirland dabei. Die ersten vier Profis der Rangliste sind für die Millionenliga gesetzt, die weiteren vier erhalten von der PDC sogenannte Wildcards.

Premier League gastiert Ende März in Berlin

Anderson hatte während der WM, bei der er überraschend das Halbfinale erreichte, mehrere Male klargestellt, dass er für diese Belastung keine Kraft mehr habe. „Ich bin zu alt. 16 Wochen weg zu sein und dann für andere Turniere zurückzukommen, das schaffe ich nicht. Das geht einfach nicht mehr“, sagte Anderson, der 2015 und 2016 Weltmeister war und die Nummer sechs der Rangliste ist.

Die Premier League beginnt am 5. Februar in Newcastle und macht am 26. März in Berlin Station. Das Finale der besten Vier steigt am 28. Mai in London.