Die Erzieher an den Brandenburger Kitas klagen seit langem, überlastet zu sein. Mit einem Aktionstag will die Gewerkschaft Verdi auf diesen Zustand aufmerksam machen.

Potsdam - Mit Aktionen in Potsdam und Cottbus will die Gewerkschaft Verdi auf die aus ihrer Sicht zu dünne Personaldecke an den Brandenburger Kindergärten aufmerksam machen. „Die Erzieher schaffen es schon lange nicht mehr ihren eigentlichen sozialpädagogischen Aufgaben nachzukommen“, sagte Marco Bedrich, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Cottbus. Krankschreibungen seien etwa bei dem Personalschlüssel nicht eingerechnet. Entsprechend müsste auch der Personalschlüssel besser sein.

Am Donnerstag sollen nun im Rahmen eines Aktionstages „Kita-Kollaps“ in Cottbus und Potsdam Demonstrationen stattfinden. „Ziel ist es, auf die strukturellen Probleme in der Kindertagesbetreuung hinzuweisen und konkrete Verbesserungen einzufordern“, hieß es in einer Verdi-Mitteilung.

Die alte Landesregierung hatte als langfristiges Ziel einen Betreuungsschlüssel von 1:4 vereinbart. Um diese Zusage fürchte man nun mit Blick auf die neue Landesregierung. Bei sinkenden Kinderzahlen wäre ein Festhalten an diesem Ziel auch unter der Landesregierung aus SPD und BSW wichtig, sagte ein Verdi-Sprecher. So könnte bei sinkenden Kinderzahlen die Beschäftigung bei den Erziehern gesichert werden. Außerdem würde das zu einer Entlastung bei der Arbeit führen.