Etwa 500 Cannabispflanzen entdeckten die Beamten in Themar.

Themar - Durch Zufall ist eine große Cannabisplantage in Themar (Landkreis Hildburghausen) aufgeflogen. Zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts hätten am Montag eine Fehlermeldung im Stromnetz bemerkt, teilte die Polizei mit. Sie hätten herausgefunden, dass die Hauptstromleitung illegal angezapft und der Strom in eine Werkstatt umgeleitet worden sei.

Die Polizei habe zusammen mit dem Vermieter des Hauses dort eine professionelle Aufzuchtanlage mit rund 500 Cannabispflanzen gefunden. Außerdem seien dort etwa zehn Kilogramm getrocknetes Cannabis gelagert worden. Der Marktwert belaufe sich auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.