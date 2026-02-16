Der Bahnunfall passierte im westlichen Kanton Wallis. An der Unfallstelle lag viel Schnee. Stammten die Schneemassen von einer Lawine? Die Lawinensituation in der Schweiz ist angespannt.

Im Bahnhof Goppenstein stehen die Ausfahrsignale auf Rot. Wegen eines entgleisten Zugs ist eine Bahnstrecke unterbrochen.

Goppenstein - Im Schweizer Kanton Wallis ist ein Zug entgleist. Bei dem Vorfall im Gebiet von Goppenstein seien einige Personen verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei dem mittlerweile abgeschlossenen Einsatz wurden demnach insgesamt 30 Personen aus dem Zug gebracht.

An der Unfallstelle habe sich viel Schnee befunden, berichtete der Polizeisprecher. Er konnte nicht bestätigen, ob die Schneemassen von einer Lawine stammten. Der Unfallhergang werde noch untersucht, sagte er.

Nach Angaben des Bahnunternehmens BLS, welches die betroffene Verbindung betreibt, war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen. Die Sprecherin der BLS gab dazu keine weiteren Details bekannt.



Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos warnte vor großer Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweizer Alpen. Als Grund wurden große Mengen an Neuschnee sowie der vom Wind verfrachtete Triebschnee genannt. Lawinen könnten spontan abgehen, also auch ohne menschliche Einwirkung, hieß es.