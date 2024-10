Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr will über einen unbeschrankten Bahnübergang fahren. Dabei stößt es mit einem Zug zusammen - mit schlimmen Folgen.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ist bei einem Unfall in Golzow im Landkreis Barnim stark beschädigt worden. (Symbolbild)

Golzow - Beim Zusammenstoß eines Feuerwehrfahrzeugs mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Golzow sind sieben Menschen verletzt worden. Mehrere von ihnen kamen anschließend ins Krankenhaus, wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg mitteilte. Die Unfallursache war zunächst ungeklärt.

Zu dem Unfall kam es am frühen Nachmittag, als das Löschfahrzeug beim Überqueren des Bahnübergangs in dem Ortsteil der Gemeinde Chorin im Landkreis Barnim mit dem Triebwagen eines Zugs zusammenstieß. Wie viele der Verletzten Fahrgäste der Bahn, wie viele Feuerwehrleute waren, gab die Polizei vorerst nicht an.

Der Triebwagen sei nach dem Unfall weiter fahrbereit gewesen, das Löschfahrzeug nicht. Es sei ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden, so die Polizei weiter. Die Straße über den Bahnübergang war den Angaben zufolge zeitweilig gesperrt, für den Verkehr aber inzwischen wieder frei.

Wie der RBB berichtete, handelte es sich um einen Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), der in Richtung Eberswalde unterwegs war. Ein NEB-Sprecher sagte dem Sender, zu dem Unfall sei es kurz vor 14.00 Uhr gekommen. Die Fahrgäste hätten den Zug verlassen und seien mit Bussen nach Eberswalde gebracht worden.