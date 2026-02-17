Chemnitz/Elsterwerda - Wegen Bauarbeiten kommt es am kommenden Wochenende zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und dem brandenburgischen Elsterwerda (Kreis Elbe-Elster). Ursache für die Einschränkungen sind Bauarbeiten der Bahn-Tochter DB InfraGo, teilte die für die Zugverbindung zuständige Mitteldeutsche Regiobahn mit. Betroffen ist demnach die Linie RB45 auf dem Streckenabschnitt von Riesa nach Elsterwerda von Freitag bis Sonntag jeweils in den späten Abendstunden. Demnach müssen Reisende am Bahnhof Riesa umsteigen.