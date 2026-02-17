weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  3. Bahnverkehr: Zugausfälle zwischen Chemnitz und Elsterwerda

Wegen Bauarbeiten müssen Reisende auf Busse umsteigen. Betroffen sind Verbindungen in den späten Abendstunden am kommenden Wochenende.

Von dpa 17.02.2026, 08:52
Zwischen Chemnitz und Elsterwerda kommt es am kommenden Wochenende zu Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild)
Zwischen Chemnitz und Elsterwerda kommt es am kommenden Wochenende zu Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild) picture alliance / Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Chemnitz/Elsterwerda - Wegen Bauarbeiten kommt es am kommenden Wochenende zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und dem brandenburgischen Elsterwerda (Kreis Elbe-Elster). Ursache für die Einschränkungen sind Bauarbeiten der Bahn-Tochter DB InfraGo, teilte die für die Zugverbindung zuständige Mitteldeutsche Regiobahn mit. Betroffen ist demnach die Linie RB45 auf dem Streckenabschnitt von Riesa nach Elsterwerda von Freitag bis Sonntag jeweils in den späten Abendstunden. Demnach müssen Reisende am Bahnhof Riesa umsteigen.