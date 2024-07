Eine Fahrkartenkontrolle eskaliert in einem Regionalzug zwischen Leipzig und Dresden. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung.

In einem Regionalzug von Leipzig nach Dresden ist ein Zugbegleiter attackiert worden. (Symbolfoto)

Riesa - In einem Regionalzug von Leipzig nach Dresden ist ein Zugbegleiter bespuckt und angegriffen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, forderte der 23-Jährige am späten Dienstagabend ein Pärchen zum Vorzeigen der Fahrkarten auf. Der Mann habe ihn daraufhin mit der Faust bedroht. Der Zugbegleiter rief die Bundespolizei. Als der Zug in Riesa gehalten habe, habe der Mann dem 23-Jährigen ins Gesicht gespuckt und ihm einen kräftigen Stoß gegen den Brustkorb versetzt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung.