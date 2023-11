Erfurt - Der Wintereinbruch hat am Dienstag den Bahnverkehr in Thüringen beeinträchtigt. Unter der Schneelast abgebrochene und auf Schienen gefallene Äste und Bäume legten etwa bei der Südthüringen-Bahn den Zugverkehr teilweise lahm, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage sagte. Auf den Streckenabschnitten Themar-Sonneberg und Schmalkalden-Zella-Mehlis wurde der Zugbetrieb eingestellt. Probleme meldeten auch andere Bahnunternehmen. Bei der Vogtlandbahn waren Regionalzüge zwischen Greiz und Gera von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Regionalbahnbetreiber Abellio meldete nach Angaben eines Sprechers hingegen keine Probleme auf seinen Thüringer Strecken.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war die Schneedecke in Thüringen im Laufe des Dienstags auf knapp 40 Zentimeter angewachsen. Auf der 916 Meter hoch gelegenen Schmücke im Thüringer Wald wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 39 Zentimeter gemessen, auf dem 867 hohen Bleßberg nahe Eisfeld in Südthüringen 31 Zentimeter. In Neuhaus am Rennweg waren es 26 Zentimeter, in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) 20 Zentimeter. Erfurt brachte es auf zehn Zentimeter, Gera auf sechs.