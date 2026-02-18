Die schwarz-weiße Katze fuhr Zug, ging zum Friseur und in den Supermarkt - nun sitzt Shila im Tierheim und sucht ein neues Zuhause.

Berne/Oldenburg - Nach einer weiteren Bahnfahrt und näherem Kontakt zur Bundespolizei ist die Katze Shila im Tierheim in Oldenburg gelandet. Die bisherige Besitzerin habe sie dort schweren Herzens abgegeben, erzählt Tierpfleger Benjamin Heyer auf dpa-Nachfrage. Hintergrund sind demnach die ständigen Ausflüge der Katze, die damit verbundenen Gefahren und Sorgen. Das schwarz-weiße Tier hatte als Schwarzfahrerin jüngst für Schlagzeilen gesorgt.

„Es ist nervlich anstrengend: Immer diese Ungewissheit - wo ist die Katze?“, erklärt Heyer die Beweggründe der Besitzerin, ihren reiselustigen Vierbeiner abzugeben. Ziel sei nun, dass Shila ein sicheres Zuhause mit viel Abwechslung bekommt. „Das ist eine zugängliche Katze, die beschäftigt werden will“, sagt der Tierpfleger. Über die Abgabe im Tierheim hatten zunächst mehrere Medien berichtet.

Katze fährt Zug, geht zum Friseur und in den Supermarkt

Nach Angaben der Bremer Bundespolizei lief die zutrauliche Katze Anfang Februar orientierungslos durch eine Regionalbahn aus Nordenham. Einsatzkräfte brachten sie zum Bundespolizeirevier und versorgten sie mit Wasser. Dann übergaben sie das Tier an Mitarbeiter der Bremer Katzenhilfe. Am Folgetag wurde Shila von ihren Besitzern aus der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch abgeholt - sie war dort wohl allein in den Zug gestiegen und nach Bremen gefahren. „Nach Angaben ihrer Besitzer ist es nicht das erste Mal, dass die schwarz-weiße Samtpfote für ihre Abenteuer Regionalzüge nutzt“, teilte die Bundespolizei mit.

Kurze Zeit später brachte die bisherige Besitzerin Shila ins Oldenburger Tierheim. „Das ist die distanzloseste Katze, die man sich so vorstellen kann“, beschreibt Tierpfleger Benjamin Heyer den Vierbeiner. Demnach ist die Samtpfote aber sehr freundlich. „Sie geht mit jedem mit.“ Nach Berichten der Vorbesitzerin lief die rund 18 Monate alte Katze zum Friseur, in den Supermarkt und stieg in Züge, wie Heyer erzählt.

Welches Zuhause wäre gut für Shila?

Aus Sicht des Tierheims könnte ein Zuhause in einer eher abgeschiedener Lage gut sein. Demnach ist es zwar putzig, wenn die Katze zum Friseur oder Bahnhof geht, solche Ausflüge seien aber auch gefährlich, so der Tierpfleger. Im neuen Zuhause sollte Shila möglichst viel Abwechslung bekommen - eine Familie oder ein Mehrgenerationenhof könnten gut sein. Die abenteuerlustige Katze verstehe sich auch mit anderen Katzen, ein Zusammenleben mit einem verträglichen Hund sei ebenfalls möglich. „Empfehlenswert wäre, sie so lange im Haus zu behalten, wie es möglich ist, damit eine Bindung entsteht und sie weiß, wo sie hingehört und wo es Futter gibt“, so Heyer.

Erste Anfragen für das gepflegte Tier gibt es bereits, doch das Tierheim will genau schauen, welches Zuhause für Shila am besten passt. „Wir suchen etwas Dauerhaftes“, sagt der Tierpfleger.