In Thüringen fällt erneut Schnee. Besonders im Bergland kommen mehrere Zentimeter Neuschnee zusammen, zudem besteht Glättegefahr.

Erfurt - In Thüringen ist bis zum Mittag mit schauerartigem Schneefall zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Lagen unter 600 Metern ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet, oberhalb von 600 Metern zwei bis sechs Zentimeter. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen einem und drei Grad, im Bergland etwa minus ein Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend stark bewölkt. Im Thüringer Wald sowie im Werratal kann leichter Schneefall einsetzen, sonst bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und minus vier Grad, im oberen Bergland bis minus sechs Grad.

Am Donnerstag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Im Südwesten des Landes fällt anhaltend Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem und plus einem Grad, im Bergland um minus zwei Grad.