Sie fuhr Zug, ging zum Friseur und landete aufgrund ihrer Abenteuerlust schließlich im Oldenburger Tierheim. Nun kann sich die zutrauliche Katze Shila auf ein neues Zuhause freuen.

Oldenburg - Die zugfahrende Katze Shila bekommt voraussichtlich ein neues Zuhause in Schweden. Dies sagte Tierpflegerin Gina Wirtz auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben alle Bewerbungen gesichtet“, berichtete sie. Die finale Entscheidung sei dann im Austausch mit der Vorbesitzerin der Katze gefallen. Ziel war, dass das neue Zuhause möglichst sicher ist - also nicht direkt an einem Bahnhof oder einer Bundesstraße. Zudem sollte es möglichst trubelig sein, damit die abenteuerlustige Katze künftig ausgelastet ist.

Umzug nach Schweden wahrscheinlich im März

Wegen der bevorstehenden Reise wurde Shila gegen Tollwut geimpft, wie die Tierpflegerin berichtete. Nun brauche es einige Zeit, bis die Impfung wirke. „Wir wissen noch nicht genau, wann sie abgeholt wird.“ Demnach stehen auch noch Untersuchungen durch die Tierärztin an. Nach bisherigem Stand sei es wahrscheinlich, dass Shila im März umzieht. Derweil komme die Katze gut im Tierheim klar. „Es geht ihr gut“, sagte Wirtz. „Sie frisst gut und sie versteht sich mit den anderen Tierheimkatzen, mit denen sie in einem Raum ist, gut.“

Katze fuhr Zug und landete bei Bundespolizei

Die zutrauliche schwarz-weiße Katze hatte jüngst für Schlagzeilen gesorgt, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr. Sie landete vorübergehend auf dem Bundespolizeirevier und bei der Bremer Katzenhilfe. Ihre damalige Besitzerin holte sie dort ab und gab das reiselustige Tier kurze Zeit später im Tierheim ab - schweren Herzens, wie Tierpfleger Benjamin Heyer berichtete. Grund waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze und die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.

Nach Berichten der Vorbesitzerin stieg die rund 18 Monate alte Katze nicht nur in Züge, sondern ging auch zum Friseur und in den Supermarkt. Das Tierheim suchte für die Katze daraufhin ein Zuhause mit viel Abwechslung und wenig Gefahren in der Umgebung. Nach Medienberichten über die reiselustige Samtpfote gingen zahlreiche Bewerbungen ein. „Das Telefon steht nicht still“, sagte Tierpfleger Benjamin Heyer der dpa. „Mails kommen auch am laufenden Band.“ Das Tierheim nahm daraufhin keine neuen Bewerbungen mehr an. Nach Angaben der Tierpflegerin Wirtz gab es aus vielen Landesteilen Deutschlands und eben auch aus Schweden Anfragen für Shila.