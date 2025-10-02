Welche Zugvögel rasten auf den Schlammflächen bei Straußfurt? Der NABU Thüringen bietet eine angeleitete Vogelbeobachtung für alle Neugierigen an.

Straußfurt - Wer Kraniche, Kiebitze und eventuell auch Seeadler zur Zugzeit beobachten möchte, hat kommende Woche in Thüringen die Chance dazu. Der Naturschutzbund (NABU) Thüringen lädt am Samstag, dem 11. Oktober, erneut zum gemeinsamen „Birdwatch“ in Straußfurt (Landkreis Sömmerda) ein, wie der Verein mitteilte.

Aufgrund der großen Schlammflächen biete das dortige Rückhaltebecken ideale Rastbedingungen für einige Zugvögel. Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten bei der Aktion erfahren, welche Vogelarten zu beobachten sind oder wie man Zugvögel im Schwarm erkennt. „Wer mitmachen will, muss kein Vogelexperte sein oder Vorkenntnisse haben. Wichtig sind der Spaß und die Freude, die man an der Vogelwelt haben kann“, teilte der NABU weiter mit.

Treffpunkt sei die neu errichtete Brücke in Henschleben. Geplant ist der „Birdwatch“ für den Zeitraum von 8.30 bis 15 Uhr.