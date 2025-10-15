Mit Union Berlins Auftritten zu Hause ist Trainer Steffen Baumgart bislang nicht zufrieden. Nun kommt ein Team mit ähnlichen Qualitäten.

Berlin - Steffen Baumgart erwartet in Borussia Mönchengladbach einen Gegner, dessen Spielstil dem von Union Berlin sehr ähnlich ist. „Sie sind eine Mannschaft, die sehr kompakt spielt und ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Und auch Stärken bei Standards hat. Es kommt ein ähnlicher Gegner auf uns zu“, prognostizierte Baumgart vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

Seine Mannschaft müsse damit klarkommen, öfter als gewöhnlich den Ball zu haben. „Wir sprühen nicht immer vor Enthusiasmus, wenn wir den Ball haben. Wir haben es gerne, wenn der Gegner uns den Ball in die Füße spielt“, befand Baumgart selbstkritisch. Das Offensivspiel gehöre bislang nicht zu den „Kernkompetenzen“ der Eisernen.

Bislang nur ein Heimsieg

Für die Köpenicker ist es das vierte Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison, in der bislang nur ein einziger Sieg im Stadion An der Alten Försterei gelang. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen und das muss zu sehen sein“, erklärte der 53-Jährige vor dem Duell mit dem Tabellenvorletzten, der mit seinem neuen Sportchef Rouven Schröder anreist.

Baumgarts Kurztrip in den Norden

Alle Nationalspieler außer Andrej Ilic waren bis Mittwoch vom Nationalteam zurückgekehrt. „Er ist morgen wieder da. Ich gehe davon aus, dass er Freitag einsatzfähig ist“, sagte Baumgart über den Stürmer, der weiter auf sein erstes Bundesliga-Saisontor wartet.

Baumgart selbst nutzte die Länderspielpause, um ein bisschen abzuschalten. Er sei „auf dem Darß, auf dem Fischland“ gewesen, berichtete der Trainer und sprach von einer schönen Zeit bei seinen Eltern und Schwiegereltern.