Bremen - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Fahrradfahrer in Bremen tödlich verletzt worden. Trotz Gefahrenbremsung habe die Bahn die Kollision am Freitagabend nicht verhindern können, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Radfahrer sei dann unter die Bahn geraten. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Wie genau es zu dem Unfall nahe der Universität kam, blieb zunächst unklar. In der Straßenbahn wurde nach Angaben des Sprechers niemand verletzt.