Zusammenstoß von Lkw und Auto in Reichenbach: Zwei Verletzte

Reichenbach - Beim einem Unfall mit einem Lastwagen sind in Reichenbach im Vogtlandkreis zwei Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger und sein 61 Jahre alter Beifahrer waren am Mittwochnachmittag auf der B6 Richtung Görlitz unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben nach überholte der junge Mann ein anderes Fahrzeug und blieb danach auf der Mitte der Fahrbahn. Dadurch prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Dieser landete im Straßengraben. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden verletzt. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.