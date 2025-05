Der deutsche Rekordmeister erfährt auch in der Saison 2024/25 wieder großen Fan-Zuspruch. Über 100.000 Zuschauer strömen zu den 22 Heimspielen in die Max-Schmeling-Halle.

Berlin - Im dritten Jahr in Folge haben die Berlin Volleys die Marke von 100.000 Zuschauern im Verlauf einer Saison übertroffen. Die 22 Heimspiele des deutschen Volleyball-Rekordmeisters in der Bundesliga, im deutschen Pokal sowie in der Champions League verfolgten 2024/25 in der Max-Schmeling-Halle insgesamt 107.553 Besucher. Das ergibt einen Durchschnitt von 4.889 pro Spiel.

Der Rekordwert der BR Volleys aus der Saison davor mit einem Gesamtzuschaueraufkommen von 120.454 (Durchschnitt: 5.237) wurde damit zwar nicht erreicht, allerdings fehlten dem Verein diesmal auch zwei zugkräftige Partien vor eigenem Publikum. Die Mannschaft entschied das Playoff-Finale gegen Lüneburg bereits vorzeitig mit 3:0 Siegen für sich - und nicht erst im fünften Anlauf wie im Jahr zuvor gegen den VfB Friedrichshafen. Zudem verpassten die Volleys in der Champions League den Einzug ins Viertelfinale.

Das mit 3:0 gewonnene dritte und letzte Playoff-Final-Duell gegen die SVG Lüneburg bescherte den BR Volleys in der abgelaufenen Spielzeit mit 8.553 Zuschauern und einer ausverkauften Halle den Saison-Bestwert. Den schwächsten Besuch verzeichnete der Verein Anfang November beim DVV-Pokal-Achtelfinale gegen die Volleys Herrsching mit 3.523 Zuschauern.