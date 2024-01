Hannover 96 bereitet sich in Jerez de la Frontera auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga vor. Personell läuft es bei den Niedersachsen jedoch nicht rund.

Hannover - Hannover 96 hat im Trainingslager personelle Ausfälle zu verkraften. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Mittelfeldspieler Louis Schaub hatte das Training „aufgrund einer muskulären Reaktion im linken Oberschenkel“ vorsorglich abbrechen müssen, Christopher Scott hatte wegen anhaltender Rückenprobleme sogar aus dem Trainingslager abreisen müssen.

Ebenfalls nicht mit der Mannschaft trainierte Stürmer Cedric Teuchert. Der 26-Jährige absolvierte ein individuelles Trainingsprogramm. Das sei mit „der medizinischen Abteilung so abgesprochen“ gewesen, sagte Teuchert. Hannovers Top-Torschütze hatte zuletzt Ende Oktober ein Ligaspiel absolvieren können und war anschließend mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. Am letzten Spieltag der Hinrunde war Teuchert erstmals in den Kader zurückgekehrt. „Der Oberschenkel hält und fühlt sich gut an“, sagte Teuchert.

Hannover 96 bestreitet bis zum 10. Januar sein Winter-Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera. Der Club wird am 20. Januar (13.00 Uhr/Sky) mit einem Spiel bei der SV Elversberg in die zweite Saisonhälfte starten.