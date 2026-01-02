Bei einem Frontalcrash in Lingen ist einer der Autofahrer alkoholisiert, der andere wird in seinem Wagen eingeklemmt. Was ist sonst noch über den Unfall bekannt?

Lingen - Zwei Autos sind am späten Abend in Lingen im Emsland frontal zusammengestoßen, die beiden Fahrer sind lebensgefährlich verletzt worden. Wieso die beiden Fahrzeuge aufeinanderprallten, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.

Einer der beiden Fahrer, ein 23-Jähriger, wurde in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Beim anderen Fahrer, 34 Jahre alt, wurde im Anschluss eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die betroffene Bundesstraße 70 war mehrere Stunden gesperrt.