Rund 40.000 Euro Schaden, keine Verletzten – es ist nicht der erste Brand in der Umgebung in diesem Jahr.

Erfurt - Zwei Autos sind bei einem Brand im Erfurter Norden beschädigt worden. Laut Polizei war das Feuer am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr gemeldet worden. Demnach sah ein 72-Jähriger sein geparktes Auto in Flammen stehen. Das Feuer griff auf ein weiteres abgestelltes Auto sowie eine Mülltonne über, wie es hieß.

Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge schnell, der Schaden beträgt gut 40.000 Euro. Verletzte gebe es nicht. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich um Brandstiftung handele. Bereits im Sommer war es in der Umgebung zu ähnlichen Fahrzeugbränden gekommen, ein Zusammenhang der Vorfälle war laut Polizei noch unklar.