Zwei Autos brennen in Magdeburg lichterloh – die Ursache ist unklar. Es entsteht ein hoher Schaden. Die Polizei ermittelt.

Zwei Autos in Magdeburg ausgebrannt

Am Klaus-Miesner-Platz brennen zwei Autos völlig aus – die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. (Illustration)

Magdeburg - In Magdeburg sind am Klaus-Miesner-Platz zwei parkende Autos aus bislang unbekannter Ursache vollständig ausgebrannt. Durch die enorme Hitze wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand am Sonntagvormittag schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Der entstandene Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.