Dresden - Ein bislang Unbekannter hat in der Dresdner Neustadt die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellte der Tatverdächtige am frühen Samstagmorgen einen brennenden Einkaufswagen vor die Hauswand, woraufhin das Feuer auf das Gebäude übergriff. Dabei sei ein Teil der Hausdämmung abgebrannt. Zudem kam es in unmittelbarer Nähe zum Brand einer Terrasse eines Biergartens. Dadurch sei eine Schilfrohrverkleidung am Zaun des Biergartens vollständig zerstört worden.

Ein Zeuge habe den Brand entdeckt und versuchte daraufhin, das Feuer zu löschen. Der 38-Jährige erlitt Verbrennungen an der Hand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Brände nicht aus. Der entstandene Sachschaden war zunächst unklar.