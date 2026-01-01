Nach Silvester stehen sechs Personen im Harz plötzlich ohne Zuhause da. Zwei alte Fachwerkhäuser sind durch Feuer zum Teil zerstört worden. Die Ermittlungen laufen.

Hessen - Am Silvesterabend sind zwei Einfamilienhäuser im Harz in Brand geraten. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Feuer im Osterwiecker Ortsteil Hessen niemand, es entstand aber Sachschaden von mehr als einer halben Million Euro.

Insgesamt seien 177 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Durch das Feuer hätten sechs Personen zunächst ihre Wohnungen verloren.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Brand bereits am Abend um kurz nach 19.00 Uhr an einem Carport ausgebrochen. Er sei dann auf das erste Fachwerkhaus übergriffen, so ein Sprecher der Polizei. Durch die Hitzeentwicklung sei auch das zweite Haus in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden am ausgebrannten Haus liegt laut Polizei zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Am zweiten Haus sei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht klar. Medienberichte, nach denen eine Feuerwerksrakete den Brand ausgelöst haben soll, konnte die Polizei nicht bestätigen. Am Freitag soll mit der Untersuchung des Brandortes begonnen werden.