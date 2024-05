Plauen - Zwei Frauen sind bei einem Auffahrunfall in Plauen leicht verletzt worden. Am Montagmittag sei eine 35 Jahre alte Autofahrerin wohl aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Auto einer 20-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge erlitten dabei beide leichte Verletzungen und wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Bei dem Unfall auf der Hammerstraße im Ortsteil Hammertorvorstadt entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.