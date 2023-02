Sankt Egidien - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Sankt Egidien (Kreis Zwickau) sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 68-Jährige bog mit ihrem Wagen am Dienstag ab und prallte gegen das Auto einer 43 Jahre alten Fahrerin, die gerade aus einer Straße kam, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Beide Autos waren demnach im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.