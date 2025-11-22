Nachdem zwei Jugendliche in einem Park mit einem Messer bedroht werden, treffen sie an einer Haltestelle erneut auf die Täter und werden wieder bedroht und bestohlen. (Symbolbild)

Chemnitz - Zwei Jugendliche haben in Chemnitz zwei weitere Jugendliche mit einem Messer bedroht und ihnen Geld und Smartphones gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die Täter in einem Park am Freitagabend einen 19- und einen 20-Jährigen mit einem Messer. Auf die Forderung der Täter hätten die Geschädigten ihre Geldbörsen ausgehändigt. Der Polizei zufolge nahmen die Tatverdächtigen aus einer Börse etwas Bargeld heraus und gaben dann beide Geldbeutel zurück.

Laut Polizei gingen alle vier Personen anschließend zu einer Bushaltestelle und fuhren mit der Linie 32 aus dem Zentrum heraus Richtung Hilbersdorf. Ob die Täter den Geschädigten gezielt gefolgt sind, könne man derzeit nicht sagen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach dem Aussteigen hätten die Täter den Jugendlichen erneut ein Messer vorgehalten und ihre Smartphones gefordert. Demnach übergaben beide Geschädigten ihre Handys.

Wie die Polizei weiter mitteilte, entfernten sich die Täter anschließend in unbekannte Richtung und konnten nicht mehr festgestellt werden. Der Schaden summiert sich der Polizei zufolge auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nach Zeugen.