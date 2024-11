Ein Auto in Harsfeld kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prall gegen einen Baum. Der Unfall hat tödliche Folgen für zwei junge Männer - eine 16-Jährige trägt schwere Verletzungen davon.

Stade - Zwei junge Männer sind im Landkreis Stade mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben - eine 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Am Sonntagabend waren sie in Harsfeld gemeinsam in einem Wohngebiet unterwegs, als der Wagen in einer Rechtskurve der Dreißigerzone nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der 23 Jahre alte Fahrer die Geschwindigkeit nicht rechtzeitig anpasste.

Das Auto prallte zunächst gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand und kam auf dem Dach zu liegen. Der Baum wurde durch den Aufprall entwurzelt und geteilt. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Ein 19-jähriger Mitfahrer wurde eingeklemmt. Die Einsatzkräfte brachten ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus - dort starb dieser am Montagvormittag. Die 16-jährige Beifahrerin wurde den Angaben zufolge von Ersthelfern aus dem Auto gerettet und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr drehte das Unfallfahrzeug nach den Rettungsmaßnahmen wieder um. Es entstand ein geschätzter Schaden von 3.000 Euro. Die Unfallstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.