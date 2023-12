Zwei Kanufahrer möglicherweise in Hochwasser in Gefahr

Hannover - Im Hochwassergebiet in Hannover sind möglicherweise zwei Kanufahrer in Gefahr geraten. Eine Suche nach ihnen blieb am Donnerstag erfolglos. Der Einsatz sei am Nachmittag abgebrochen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sei unklar, was genau geschehen sei. Möglicherweise seien die beiden vom Wasser weggespült worden - aber es könne auch sein, dass die zwei Menschen sich nicht in den Wassermassen befinden.

Wie es genau zur Vermisstenmeldung kam, konnte er zunächst nicht sagen. Auf der Suche sei auch eine Drohne über das Gebiet geflogen. In der Zwischenzeit sei das Gerücht aufgekommen, dass eine Passantin gesehen habe, wie die Kanufahrer aus dem Wasser stiegen, sagte der Sprecher.

An der Einsatzstelle im Stadtteil Limmer steht nach Angaben des Sprechers die Umgebung unter Wasser. Es gebe dort große Überschwemmungen. Zwar habe es keine Absperrmaßnahmen gegeben, es sei jedoch „grob fahrlässig“, bei den Wasserständen Kanu zu fahren.

Insgesamt sei die Lage in der Landeshauptstadt dem Feuerwehrsprecher zufolge momentan unter Kontrolle und beherrschbar. Die Pegelstände seien in etwa gleichgeblieben, die Einsatzkräfte träfen entsprechende Maßnahmen und überprüften regelmäßig die Kontrollpunkte in der Stadt.